13-Jähriger nicht in Lebensgefahr : Messerstecherei am Bahnhof: Zeuge gesucht

Die Polizei sucht einen Mann, der bei der Messerstecherei am Bahnhof Dinslaken die beiden beteiligten Jugendlichen getrennt haben soll. Wie berichtet, hatte in der Nähe einer Trinkhalle am Bahnhofsplatz am Donnerstag, 31. Oktober, gegen 18 Uhr ein 16 Jahre alter Dinslakener einen 13-Jährigen aus Duisburg mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt.