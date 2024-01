Zeugen gesucht Mountainbike und mehr aus Keller gestohlen

m Zusammenhang mit einem Fahrraddiebsstahl sucht die Polizei nach Zeugen. Wie diese am Montag berichtete, stahl am Samstag (14. Januar) ein bislang unbekannter Täter gegen 4.55 Uhr ein Mountainbike, Fahrradteile sowie eine Kabelrolle aus mehreren Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Birkenstraße.