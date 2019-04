Wanderung an Gründonnerstag : Mit dem Landrat durch Hünxe wandern

Gründonnerstagswanderung mit Landrat Ansgar Müller (Mitte, mit Hut) und vielen Interessierten zum Thema „Hünxe im Wandel der Zeit“. Foto: Dennis Freikamp

Hünxe Jedes Jahr an Gründonnerstag begibt sich Ansgar Müller zu Fuß durch die Region. Er will so mit Menschen ins Gespräch kommen.

Die Sonne scheint, als sich die gut 50 Teilnehmer der Gründonnerstagswanderung mit dem Landrat Ansgar Müller auf dem Bolzplatz in Krudenburg einfinden. Jedes Jahr am Gründonnerstag begibt sich der Landrat auf Wanderschaft. „Das Wandern ist eine gute Gelegenheit, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und die Landschaft zu genießen“, erklärt er.

„Hünxe im Wandel der Zeit“ heißt das Thema, unter dem die Wanderung stattfindet. „Ich habe das Thema des demografischen Wandels heute in den Mittelpunkt gestellt“, erklärt Ansgar Müller. Die Veränderungen können die Teilnehmer der Wanderung schon in Krudenburg sehen: „In Krudenburg hat vor einiger Zeit die letzte Gaststätte geschlossen“, sagt Hünxes stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Meyer bei ihrer Begrüßung. Sie lobt das „Dorf im Grünen“ – wegen seiner Bewohner: „Es sind die Menschen, die hier leben, die den Ort so liebenswert machen.“

Dann geht es für die Teilnehmer der Wanderung los. Zuerst auf eine Runde durch Krudenburg selbst. Edith Ostermann-Schelleckes, die stellvertretende Vorsitzende des Hünxer Heimatvereins, führt die Gruppe durch das Dorf. Dessen Name soll vom sächsischen Krötengott Crode abstammen. „Deswegen heißen die Krudenburger in der Umgebung immer noch Frösche“, erklärt Edith Ostermann-Schelleckes. Das Motiv des Frosches findet sich auch am Dorfbrunnen wieder. Hier gibt es für die Teilnehmer der Wanderung einen schönen Blick über die Lippe. „Die Menschen hier lebten früher vom Warenverkehr, vom Fischfang und von der Burg“, erklärt Edith Ostermann-Schelleckes.

Der Warenverkehr über die Lippe kam zum Erliegen, als der Fluss immer mehr versandete und so größere Schiffe nicht mehr fahren konnten, weswegen dann auch der nahe Kanal gebaut wurde. Und auch von der Burg, die dem Dorf eins seinen Namen gab, ist nur noch ein Turm zu sehen. „Den kann man für Übernachtungen mieten und das lohnt sich wirklich“, sagt Edith Ostermann-Schelleckes.

Dann verlässt die Gruppe das Dorf, es geht durch die Lippeauen. Schließlich erreichen die Wanderer den Schulte-Drevenacks-Hof, wo sie von Inhaber Dirk Buchmann begrüßt werden. „Der Hof hier ist ein Aktivposten bei unserem Versuch, landwirtschaftliche Produkte aus der Region an den Verbraucher zu bringen“, sagt der Landrat.

Vom Hof aus wandert die Gruppe durch das Waldgebiet der Drevenacker Dünen und das Naturschutzgebiet Loosenberge nach Drevenack zurück.

(fla)