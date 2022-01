In Dinslaken und Hiesfeld : Ab Samstag gilt Maskenpflicht in Einkaufsstraßen und auf Märkten

Ab Samstag gilt Maskenpflicht in Einkaufsstraßen und auf Märkten

In Dinslaken und Hiesfeld

Dinslaken Die Inzidenz in Dinslaken steuert auf die Marke 2000 zu. Höchste Zeit, wieder die Maskenpflicht für bestimmte Bereiche einzuführen. Viele Menschen tragen Masken schon seit langem auch draußen freiwillig.

Ab Samstag, 29. Januar, gilt in Teilen der Dinslakener Innenstadt und von Hiesfeld sowie auf den Wochenmärkten werktags von 10 bis 20 Uhr wieder eine Maskenpflicht im Freien. In der Innenstadt betrifft dies die Fußgängerzone vom Neutorplatz bis zum Altmarkt, insbesondere Neutorplatz, Neustraße, Duisburger Straße, Eppinghovener Straße, Altmarkt. In Hiesfeld betrifft es die Einkaufsstraßen von Marschallstraße bis Rolandstraße, insbesondere Sterkrader Straße, Hohlstraße, Friedenstraße. Dort ist man zu den genannten Zeiten dazu verpflichtet, mindestens eine medizinische Maske zu tragen.