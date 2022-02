Einbruch in Dinslaken : 23-Jähriger verjagt drei Einbrecher aus Schlafzimmer seiner Mutter

Dinslaken Verdächtiges Poltern hörte ein Mann in der Wohnung seiner Mutter. Er rief sie auf dem Handy an. Und sie sagte, sie sei gar nicht zu Hause.

Zu viel Lärm machten drei Einbrecher, die am Mittwochabend in eine Wohnung am Mittelweg in Dinslaken eingestiegen sind. Es war gegen 18.30 Uhr, als ein 23-jähriger Mieter ein ungewohnt lautes Poltern in der Wohnung unter ihm hörte. Dort wohnt seine Mutter. Der 23-Jährige rief seine Mutter auf dem Handy an. Als diese angab, nicht zu Hause zu sein, ging er runter in die Wohnung. Dort überraschte er drei Einbrecher, die das Schlafzimmer seiner Mutter durchsuchten. Als sie den Dinslakener bemerkten, flüchteten alle drei über einen Balkon in unbekannte Richtung. Als Diebesgut nahmen sie eine goldene Armbanduhr der Marke Orologio mit.