Dreijährige aus Dinslaken: Mann soll tote Tochter im Rhein-Herne-Kanal versenkt haben

Nach dem Tod eines dreijährigen Kindes in Dinslaken im Rheinland sitzt der Vater wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei Duisburg und Staatsanwaltschaft Duisburg am Sonntag mit. Der 40-Jährige soll das Kind nach Angaben der Ermittler zur Strafe in einen Keller gesperrt und als es gestorben war im Rhein-Herne-Kanal versenkt haben.