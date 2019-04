Es kam zum Streit, die Staatsmacht musste schlichten : Mann füttert Enten – Bürger rufen Polizei

Dinslaken Weil ein älterer Mann darauf bestand, die Enten am Teich im Dinslakener Stadtpark mit Brot zu füttern, riefen andere Besucher die Polizei. Das scheint recht drastisch. Es war aber nicht verkehrt, sagen Polizei und Stadt.

Der Vorfall geschah am Montagmittag am Ententeich im Stadtpark. Ein älterer Herr hatte Brot mitgebracht und fing an, es an die Enten zu verfüttern. Das ist in Dinslaken verboten, und generell sollte man es aus Tier- und Umweltschutzgründen nirgends tun. Den meisten Menschen ist das bekannt. Über die schädlichen Folgen des Fütterns informieren auch Hinweisschilder am Teich.