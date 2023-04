Beamter schlägt mit dem Kopf auf Aus der Psychiatrie geflohener Mann verletzt Polizist schwer

Polizisten suchten am Dienstagabend einen 39-jährigen Mann aus Wesel, der auf der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Dinslaken vermisst wurde. Auf der Weseler Straße, in der Ortslage Bruch, traf eine Streifenwagenbesatzung den Mann gegen 20 Uhr an, wie die Polizei mitteilt. Der 39-Jährige verhielt sich dem 52-jährigen Polizisten und seiner 24-jährigen Kollegin gegenüber sofort verbal aggressiv. Er riss sich die Oberbekleidung vom Leib und griff die Beamten an. Er konnte daraufhin zunächst von dem 52-jährigen Polizisten zu Boden gebracht werden, trat danach um sich und griff den Beamten erneut an, wobei der Polizist unglücklich mit dem Hinterkopf und der Schulter aufschlug und zunächst bewusstlos war. Die 24-Jährige Polizistin konnte den 39-Jährigen danach an einen Zaun drücken und fesseln. Zwei Passanten kamen der Polizistin zur Hilfe. Einer kümmerte sich um den schwer verletzten Polizisten, der andere unterstützte die Polizistin bei der Sicherung des 39-Jährigen. Nach Eintreffen von Unterstützungskräften konnte der 39-Jährige wieder zurück ins Krankenhaus gebracht werden. Den schwer verletzten Polizisten, der wieder bei Bewusstsein war, brachte ein Rettungswagen in eine Unfallklinik, wo er stationär verblieb und intensivmedizinisch versorgt wurde.