Unfallflucht in Dinslaken Abbiegendes Auto streift Schülerin – 12-Jährige leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, war die 12-Jährige gegen 7.20 Uhr auf der Weseler Straße unterwegs. Als sie die Fußgängerfurt auf der Weseler Straße in Richtung Luisenstraße nutzte, wurde sie von einem weißen Kleinwagen touchiert, der aus der Luisenstraße nach rechts auf die Weseler Straße in Richtung Voerde abbog. Das Auto hielt nach der Berührung nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Voerde weiter fort.