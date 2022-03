Initiatorin der Kleinkunstakademie Dinslaken : LVR zeichnet Kordula Völker mit dem Rheinlandtaler aus

Dinslaken Die Arbeit der Initiatorin der Kleinkunstakademie steht für innovative Theaterprojekte, Inszenierungen und Seminare. Die Auszeichnung erfolgt am 29. März in Köln.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zeichnet Kordula Völker für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Rheinlandtaler in der Kategorie Gesellschaft aus. Die Arbeit der Initiatorin der Kleinkunstakademie in Lohberg stehe für innovative Theaterprojekte, Inszenierungen und Seminare. „Mit ihrem außergewöhnlichen Engagement schafft sie in Dinslaken-Lohberg einen kulturellen, inklusiven und integrativen Ort, der auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist“, heißt es in der Begründung. Die Kleinkunstakademie biete Theatergruppen einen Raum und initiiere Gründungen von Ensembles. Derzeit bestehen drei feste Ensembles, die eigene Programme auf die Bühne bringen, ein viertes befindet sich im Aufbau. Ebenfalls mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet wird die Künstlergruppe Nebelhorn aus Schermbeck. Die Verleihung findet am 29. März in Köln statt.