Mehr als Lesen: „Nacht der Bibliotheken“ lockte 1000 Besucher

Dinslaken Viele Mitmachaktionen zwischen Bücherregalen: Radeln, Schau-Kochen und Roboter tanzen lassen.

Von wegen Ruhe im Lesesaal! In der Stadtbücherei Dinslaken tummelten sich bis weit in den Abend rund 1000 Menschen jeder Altersklasse. „Mach mit“, hieß das Motto: Die Stadtbibliothek beteiligte sich an der „Nacht der Bibliotheken“. Und getreu dem Motto wurde an diesem Tag weniger gelesen – sondern gebastelt, gefeiert, musiziert, gelacht und gekocht. Eines der Highlights des Abends stand dabei im Eingangsbereich: Wer kräftig in die Pedale des umgebauten Fahrrads trat, konnte sich mit eigens erstrampelter Energie einen leckeren Smoothie mixen.