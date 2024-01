Löscheinsatz in Dinslaken Lkw brennt – sechs Feuerwehrleute müssen medizinisch versorgt werden

Zu einem Lkw-Brand ist am Dienstagvormittag um 11.09 Uhr die Feuerwehr Dinslaken ausgerückt. Auf einem Industriegelände an der Thyssenstrasse war ein sogenanntes schweres Saug-Druckfahrzeug im Bereich der abgasseitigen Vakuumanlage heiß gelaufen und in Brand geraten.