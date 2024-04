Autorin aus Dinslaken erhält Preis Schreiben ist für Julia Jagoda wie Atmen

Die Jury des Wettbewerbs fasste ihr Werk in der Laudatio bei der Preisverleihung in Osnabrück so zusammen: „In der Geschichte geht es um das Recht als Mensch. Auf der anderen Seite ist die Erzählung eine bittere Anklage gegen die mangelnde Empathie in der Welt der Universität und in jener der Familie. Wie zur Zeit von Kafka gilt Respektabilität als oberster Wert der bürgerlichen Familie. Und das Sprechen über Gefühle ist ein Tabu. So, wie die Vertreter der Universität gekonnt lächerlich gemacht werden, werden die Mitglieder der Familie der jungen Frau als Betrüger und Egoisten demaskiert, die sie im Grunde nicht lieben, sondern nur ausbeuten wollen.“