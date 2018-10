Dinslaken: Let's Play Theater beim Kulturrucksack NRW

Dinslaken Stadt Dinslaken und Burghofbühne bieten Aktion für Nachwuchsschauspieler an.

Die Stadt und die Burghofbühne Dinslaken arbeiten auch dieses Jahr anlässlich des Kulturrucksack NRW wieder zusammen. Unter dem Motto „Let‘s Play Theater“ gibt es am Samstag, 10. November, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr einen Theaterworkshop für alle Zehn- bis 14-Jährigen.

Am Montag, 12. November, wird dann das Stück „Let‘s Play: Ein Spiel für Benny“ mit Schauspielerin Laura Götz ab 16 Uhr im Tenterhof gezeigt. Dazu sind alle Workshop-Teilnehmer, aber auch alle anderen Interessierten ab zehn Jahre, eingeladen. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung für das Stück wird entweder telefonisch (02064 66272) oder per E-Mail an kultur@dinslaken.de gebeten.