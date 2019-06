Summer Night als Motto : Late Night Shopping verbreitet Sommergefühle

Dinslaken Unter dem Motto Summer Night darf am Freitag, 14. Juni, in der Innenstadt nach Herzenslust gestöbert und eingekauft werden. Live-Musik, Sand und Palmen sorgen für Urlaubsatmosphäre.

Das diesjährige Late Night Shopping in der Innenstadt am Freitag, 14. Juni, verspricht Sommergefühle. Denn unter dem Motto Summer Night wird von 18 bis 22 Uhr ein Programm geboten, das die Atmosphäre eines Urlaubstages verströmt: Sand, Palmen, Cocktails, Live-Musik sowie viele individuelle Angebote vor und in den Geschäften der Innenstadt warten auf die Besucher.

In allen Geschäften der Innenstadt kann nach Herzenslust gestöbert werden. Die teilnehmenden Geschäfte haben sich besondere Aktionen für ihre Kunden ausgedacht. So feiert beispielsweise die Espressobar Barese eine Notte Caraibica mit Gin Gelato und Live-DJ in der Fußgängerzone. Die Stadtparfümerie Pieper zelebriert einen Karibik-Contest mit der Prämierung des ausgefallensten Outfits. Palmen- und Liegestuhlinseln säumen dabei den Weg durch die Stadt. Es gibt viel zu erleben – von der Neutor Galerie, die im Mall-Bereich Live-Musik und eine Lounge anbietet, bis zum Altmarkt, wo in entspannter Altstadtatmosphäre wieder der kleine beliebte Sommer-Markt stattfindet. Hier können sich Besucher des Late Night Shoppings auch stärken.