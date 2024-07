Werk von Chris Drury Land-Art-Kunst für die neue Emscher-Mündung

Dinslaken · An der Auenlandschaft in Dinslaken hat der britische Environmental-Künstler Chris Drury ein permanentes Kunstwerk realisiert. Es soll zum Nachdenken über die Zusammenhänge in der Welt anregen.

30.07.2024 , 11:30 Uhr

Weihten das Kunstwerk gemeinsam ein: Uli Paetzel, Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann, Chris Drury, Agnes Sawer und Carsten Schwevers. Foto: Rupert Oberhäuser