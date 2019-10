Start am 30. Oktober : Themenwoche und Umfrage zum Trabrennbahn-Areal

Foto: Heinz Schild Um die Zukunft des Trabrennbahn-Areals geht es in einer Veranstaltungswoche der Stadt.

Mit der Zukunft des Trabrennbahn-Areals befasst sich in den kommenden Wochen eine Veranstaltungsreihe der Stadt Dinslaken und der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft Din Fleg. Los geht es am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr mit einem Abend zum Thema „Zukunft findet Stadt“ im Zieltribünenhaus an der Trabrennbahn, Bärenkampallee 16. Interessierte sind eingeladen, unter dem Titel „Wir gestalten“ mitzudiskutieren.

Der Abend dreht sich um die vielfältigen Formen des bürgerschaftlichen Engagements und zeigt Möglichkeiten auf, wie die Dinslakener Bürgerinnen und Bürger das Trabrennbahn-Areal mitgestalten können. Ein Vortrag versucht die Frage „Wer gestaltet die Stadt?“ zu beantworten. Jörn Luft von der Stiftung Trias in Hattingen wird über gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung sprechen. Dabei werden die Rolle der Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung eines neuen Wohnquartiers beleuchtet und die kooperative Stadtentwicklung als besondere Planungskultur diskutiert. Im zweiten Vortrag berichtet Svenja Noltemeyer vom Verein „die Urbanisten“ aus der Praxis, wie sich Menschen aus dem Quartier zusammenfinden und sich in Prozesse der Quartiersentwicklung einbringen. Anschließend können Besucher Anmerkungen machen und Fragen stellen.

Moderator Simon Oerding von der IFOK GmbH führt durch das Programm. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, per Smartphone Fragen direkt an das Podium zu stellen und selbst Fragen zu beantworten. Deshalb wird darum gebeten, das eigene Smartphone mitzubringen und – wenn möglich – einige Minuten früher vor Ort zu sein.

Parallel zur Veranstaltungsreihe startet am Montag, 28. Oktober, die Online-Umfrage zur Zukunft des Wohnens auf dem Trabrennbahn-Areal. Bürgerinnen und Bürger sind gefragt, ihre persönlichen Vorstellungen zum Leben auf dem Areal einzubringen. Die Umfrageergebnisse stellen einen wichtigen Baustein zur Erarbeitung des zukünftigen städtebaulichen Leitbildes für das Trabrennbahn-Areal dar.