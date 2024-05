Strom tanken in Dinslaken Stadtwerke nehmen weitere Ladesäule in Betrieb

Die Stadtwerke Dinslaken bauen ihr öffentliches Ladenetz weiter aus. Nun wurde eine neue Ladesäule auf dem Parkplatz Flurstraße 36 in Dinslaken in Betrieb genommen. Der Parkplatz liegt am Parkfriedhof neben der Kapelle, die Nutzung der beiden Ladepunkte ist aber nicht an den Friedhofsbesuch gebunden.