In Dinslaken Der „Küchenwelt-Store“ eröffnet – und gekocht wird auch

Dinslaken · In Duisburg und Bocholt ist die Küchenwelt Thomas Brag GmbH bereits präsent, und nun auch in Dinslaken. Warum die Filiale an der Hans-Böckler-Straße für das Unternehmen einen neuen Schritt markiert und was es zu sehen gibt.

19.02.2024 , 15:31 Uhr

Hier eröffnet am 1. März eine Filiale der „Küchenwelt“. Foto: Thomas Brag GmbH