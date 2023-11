Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten Kritik an Dinslakener Bürgermeisterin nimmt zu

„Mit Empörung und Fassungslosigkeit“ reagiert Marianne Lauhof darauf, dass die Dinslakener Gleichstellungsbeauftragte von Bürgermeisterin Michaela Eislöffel von einem Tag auf den anderen von ihren Aufgaben entbunden und ihr ein anderes Aufgabengebiet zugewiesen wurde. Lauhof selbst war 20 Jahre lang in Dinslaken als Gleichstellungsbeauftragte tätig und einige Jahre auf Bundesebene als Vertreterin der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten engagiert. Die Absetzung einer Gleichstellungsbeauftragten auf diese Art und Weise, wie in Dinslaken nun geschehen, sei ihr in ihrer beruflichen Laufbahn nicht vorgekommen, schreibt sie.