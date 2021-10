Rummel läuft ab dem 5. November : Dinslaken kriegt eine „verkleinerte“ Martinikirmes

Dinslaken Zuletzt war unklar, ob überhaupt eine Martinikirmes stattfinden kann. Jetzt ist klar: Zumindest in kleinerer Form soll sie laufen. Bürgermeisterin Eislöffel zeigt sich froh.

Die Dinslakener Martinikirmes 2021 kann stattfinden, wenn auch in einem viel kleineren Rahmen als sonst üblich. Der große Parkplatz an der Trabrennbahn kommt als Veranstaltungsfläche nämlich nicht infrage, weil die Asphaltdecke dafür zu stark geschädigt ist. „Jedoch hat eine aktuelle Bodenuntersuchung ergeben, dass die angrenzende ehemalige Radrennfläche am Pollenkamp tragfähig ist und weiterhin genutzt werden kann“, erklärt die Stadt Dinslaken. „Sie wird bereits seit Beginn der Martinikirmes an der Trabrennbahn als zweite Fläche genutzt und bietet Platz für mehr als 40 Schaustellbetriebe.“