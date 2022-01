Stille Symbole, die auch Hoffnung machen sollen auf ein Ende der Pandemie : Kreuze und Grablichter erinnern in Dinslaken an Corona-Tote

Kreuze und Grablichter erinnern in Dinslaken an Corona-Tote

Dinslaken Das Bündnis Dinslaken hatte zur Unterstützung der Aktion „Silent Cross“ aufgerufen. Und viele Menschen waren diesem Ruf gefolgt.

Kreuze und Grablichter erinnern seit gestern auf der Wiese an der Dinslakener Stadthalle an die Opfer der Pandemie. Sie erinnern an die Verstorbenen, bekunden aber zugleich Solidarität mit all jenen, deren berufliche Existenz durch das Virus bedroht ist oder die – wie etwa Pflegekräfte und Ärzte – seit beinahe zwei Jahren hart am Limit arbeiten.