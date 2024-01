Kooperation mit Special Olympics NRW Kinder für die Bedürfnisse von Behinderten sensibilisieren

Im vergangenen Jahr hat sich die Stadt Dinslaken im Rahmen des Special-Olympics-Host-Town-Programms Ziele gesetzt, die nun sukzessive umgesetzt werden. Special Olympics NRW wird nun Kooperationspartner der Stadt Dinslaken. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden der Verwaltung aus der Stabsstelle Jugend- und Sozialplanung und der Behindertenbeauftragten werden an fünf Dinslakener Grundschulen inklusive Sportaktionstage durchgeführt. In einem eintägigen Workshop erfahren die Kinder, wie es sich anfühlt, mit verschiedenen körperlichen Beeinträchtigungen zu leben. Über das Projekt soll die Förderung von Empathie und Verständnis für Menschen mit Behinderungen erreicht werden.