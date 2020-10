Neue Anlaufstelle in Dinslaken : Der Kneipp-Verein hat nun ein eigenes Yogahaus

Dinslaken Früher war der Kneipp-Verein in den verschiedenen Stadtteilen unterwegs, jetzt gibt es eine feste Anlaufstelle. In ehemaligen Räumen des Unternehmens Signode wird entspannt und Kraft getankt.

„Nur ein entspannter Mensch ist ein gesunder Mensch“, lautet eine Weisheit indischer Yogis und chinesischer Zen-Meister. Der Kneipp-Verein hat die Zeit der Corona-Beschränkungen genutzt, um nach größeren und besser belüftbaren Räumlichkeiten für ein eigenes Yogahaus zu suchen. Im Erdgeschoss-Anbau des Verwaltungsgebäudes des Unternehmens Signode System an der verkehrsberuhigten Magnusstraße 18 am Rotbach wurde man fündig.

Nachdem der Kneipp-Verein 30 Jahre lang in den verschiedenen Stadtteilzentren gewirkt hat, werden von nun an alle Yoga-Kurse von Montag bis Sonntag unter Leitung der Yogalehrerinnen nur noch an diesem einen zentralen Ort stattfinden, wie der Verein mitteilt. Die Besucher erwarten umfassend renovierte, umgebaute Räume, gestaltet mit warmen, ruhigen Farbtönen sowie großflächigen Dekorationselementen. So wurde in gemeinsamer Planung durch die Yogalehrerinnen Jadwiga, Jutta und Klaudia in Kooperation mit dem Herzstern-Yogazentrum eine Anlaufstelle zu Stressbewältigung, Entspannung und zum Auftanken von Energie geschaffen.