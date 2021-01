Corona in Einrichtungen in Dinslaken : Klinik stoppt Corona-Cluster, Altenheim testet jetzt täglich

Corona in Einrichtungen in Dinslaken

Der Wegweiser zum evangelischen Krankenhaus in Dinslaken (Symbolbild). Die Klinik hat rasch reagiert, nachdem Corona-Infektionsfälle außerhalb der Covid-Station aufgefallen sind. Offenbar wurde eine Ausbreitung dadurch verhindert. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Im evangelischen Krankenhaus in Dinslaken ist es nach einer unentdeckten Infektion eines Patienten bei einzelnen weiteren Corona-Fällen geblieben. Die Klinik sieht ihr Vorgehen bestätigt und hat zugleich Konsequenzen gezogen. Im Dinslakener Altenpflegeheim St.-Benedikt-Haus unterdessen laufen jetzt täglich Testungen.

Gute Nachrichtem aus dem Evangelischen Krankenhaus in Dinslaken: Ein drohender Corona-Ausbruch ist dort offenbar erfolgreich verhindert worden. Es habe durch die insgesamt vier Infektionsfälle bei Patienten und Beschäftigten, die in der vergangenen Woche festgestellt wurden, keine weiteren neuen Corona-Fälle gegeben. Das Haus laufe, abgesehen von den üblichen Corona-Bedingungen und abgesehen davon, dass drei Stationen zur Sicherheit weiter und Quarantäne stehen, wieder im „Normalbetrieb“, so Daniel Vallböhmer, Chefarzt im evangelischen Krankenhaus.