Unfall in Dinslaken Kleinkind läuft in fahrendes Auto – wer hat was gesehen?

Die Dinslakenerin bemerkte im Vorbeifahren einen Knall, hielt an und erkannte ein circa zweijähriges Kind in Begleitung einer erwachsenen Frau, welches am Kopf blutete. Die Frau, bei der es sich um die Mutter des Kindes handeln könnte, versicherte der Dinslakenerin, dass das Kind unverletzt sei, und setzte sodann den Weg mit dem Kind fußläufig in Richtung Hünxer Straße (Dinslaken Lohberg) fort. Die Frau und das Kleinkind seien noch in Begleitung einer weiteren Frau sowie zwei anderen Kindern gewesen.