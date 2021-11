Für Familien : Beliebte Kinderbuchklassiker als Online-Lesungen

Dinslaken Die Dinslakener Stadtbibliothek und der Autor Adnan Köse kooperieren. Das gemeinsame Projekt findet in der Vorweihnachtszeit statt,

„BibKreativ für Familien“ heißt eine besondere Dinslakener Kooperation zwischen dem Autor Adnan Köse und der Stadtbibliothek, die in der Vorweihnachtszeit angeboten wird. Sieben beliebte Kinderbuchklassiker, unter anderem „Pinocchio“, „Aladdin“ sowie „Der kleine Prinz“ werden ab Anfang November an sieben aufeinander folgenden Wochenenden in Form von Online-Lesungen dem interessierten Publikum angeboten. Die benötigten Zugangsdaten, die zur Teilnahme benötigt werden, sind über die Internetseite www.stadtbibliothek-dinslaken.de zu erhalten.