Nach Regenfällen Wieder nasse Keller in Dinslaken – so reagiert die Stadt

Wegen der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen hat die Feuerwehr am Freitag (9. Februar) erneut zu Kellern in Eppinghoven ausrücken müssen. Als erste Maßnahme vonseiten der Stadt wurde die Talsperre Rotbachsee gedrosselt. Feuerwehr und Stadtbedienstete befinden sich in Rufbereitschaft, falls sich die Situation verschärft.