Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerdialog um naturnahe Gestaltung : Stadt Dinslaken kauft Freibadareal nicht zurück

So sah das Freibadgelände aus, bevor die Bagger kamen. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Der Verkauf des Hiesfelder Grundstücks an die Stadtwerke war an die Auflage gekoppelt, dass am dortigen Standort das Freibad betrieben wird. Doch obwohl daraus nichts wurde, hat die Kommune die Rückkaufoption noch nicht genutzt.