Raub in Dinslaken Kabeldiebe fahren Firmeninhaber an und flüchten

Erneut haben in Dinslaken Kabeldiebe zugeschlagen. Laut Polizei stellten am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr Mitarbeiter einer Firma an der Auestraße einen verdächtigen Transporter auf dem Firmengelände fest. Das Fahrzeug stand im Bereich der Container für Metall- und Kabelreste. Insgesamt drei Männer luden Kabelreste in das Fahrzeug ein. Nachdem sie ertappt worden waren, stiegen sie in das Fahrzeug ein.