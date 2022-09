Auf der Schloßstraße in Dinslaken : 18-Jährige versucht Senior die Halskette zu entreißen

Dinslaken Dreister Raubversuch auf offener Straße: Eine 18-Jährige hat sich am Montagnachmittag an einen älteren Herrn herangemacht, ihn bedrängt und versucht die goldene Halskette zu entreißen.

Die Zeugin bot dem Senior Hilfe an. Der Mann gab jedoch an, unverletzt zu sein, in der Nähe zu wohnen und klar zu kommen. Die 18-jährige Täterin und ihre Begleitung griff die Polizei wenig später in der Nähe auf. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Dinslaken gebracht. Das 12-jährige Kind übergaben die Einsatzkräfte an die Eltern.