Jugendliche nahmen Deko aus Vorgarten mit : Polizei Dinslaken bringt Frau gestohlenen Weihnachtsstern zurück

Dinslaken Die meisten Pressemitteilungen, die die Kreispolizei meldet, sind leider alles andere als erfreulich. Doch pünktlich zu Beginn der Weihnachtswoche gibt es eine schöne Geschichte.

Drei Jugendliche haben am Sonntag gegen 20.45 Uhr aus einem Vorgarten an der Feldstraße einen 1,50 Meter großen, weißen Holzstern gestohlen. Eine Nachbarin hatte die Diebe beobachtet.

Montagmorgen, acht Stunden nach dem Diebstahl, findet eine Polizistin an der Blücherstraße, keine 500 Meter vom Tatort entfernt, genau so einen weißen Holzstern. Und sie weiß sofort, wem er gehört. Denn die Besitzerin hatte noch am Sonntagabend einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet und dort von dem Diebstahl erzählt.