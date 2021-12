Polizei sucht Zeugen : Jugendliche zündeln in Tiefgarage am Rathaus Dinslaken

Jugendliche zündeln in Tiefgarage am Rathaus Dinslaken

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass das Feuer, das zwei Jugendliche in der Tiefgarage am Platz d’Agen legten, frühzeitig gelöscht werden konnte.

Am Dienstag gegen 20 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Jugendliche an einer Tiefgarage am Platz d‘Agen, die dort zündelten. Das Duo ging die Treppe der Garage hinunter, kam kurze Zeit später wieder hoch und verschwand mit einem Fahrrad in Richtung Bismarckstraße.