Aggressive Jugendliche in Dinslaken „Ich steche dich ab“

Der 33-jähriger Dinslakener befand sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in einem Lokal an der Eppinghovener Straße und unterhielt sich dort mit seiner Schwester, die die Betreiberin der Gaststätte ist, als zwei unbekannte Jugendliche das Haus betraten und an den dortigen Spielautomaten spielen wollten, woraufhin der 33-Jährige das Duo aufforderte, sich auszuweisen.