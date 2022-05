Fünf Spielorte, fünf Bands :  Jazz-Hopping in Dinslaken

Info

Tickets Im Internet gibt es sie für 22 Euro (Schüler 10 Euro), Abendkasse 27 Euro (ermäßigt 13 Euro) unter www.reservix.de Über Reservix sind print@home-Tickets erhältlich. Die print@home-Tickets können bis kurz vor der Veranstaltung bequem von zu Hause aus gebucht und ausdruckt werden. Es gibt sie auch in der Stadtinformation Dinslaken, Am Rittertor, sowie an bekannten Vorverkaufsstellen.

Spielorte Ab 19.30 Uhr wird an fünf Spielorten gejazzt. Es gibt jeweils mehrer Sets, so es sich gut „hoppen“ lässt. Mit dabei sind: Gaststätte Maaß (Chris Kramer Beat Box‘n‘Blues, 20.30 bis 23.10 Uhr), Tiefgarage Stadtbibliothek (Robert Mayer Band, 19.30 bis 22.10 Uhr), Schnierstrax an der Eppinghovener Straße (Jazando, 19.30 bis 22.10 Uhr), Barese an der Neustraße (Les Connaisseurs, 19.30 Uhr bis 21.10 Uhr), König am Altmarkt (Tropical Turn Quartett, 20.30 Uhr bis 23.10 Uhr).