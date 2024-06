Reaktion der Stadt Dinslaken Israel-Flagge abhängen? – Bürgermeisterin weist Forderung „tief erschüttert“ zurück

Die Forderung der Aktiven Wählergemeinschaft Dinslaken (AWG), die Israel-Flagge vor dem Rathaus abzuhängen, weist Bürgermeisterin Michaela Eislöffel entschieden zurück. Die AWG hatte diese Forderung in einem offenen Brief an die Bürgermeisterin mit dem Gaza-Krieg begründet. Viele Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland hätten bereits darauf reagiert und die Flagge des Staates Israel als Zeichen des Protests gegen die fortdauernden Kriegshandlungen abgehängt. Diesem Beispiel solle Dinslaken folgen.