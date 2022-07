Özcan Cosar tritt im Burgtheater auf : „Auch ein Witz liegt auf der Straße“

Özcan Cosar hat einen Auftritt im Burgtheater in Dinslaken. Foto: Michael Scholten

Interview Dinslaken Der Comedian spricht vor seinem Auftritt im Burgtheater am 3. August über seine eigene Art von Humor, über den Vorteil von kleineren Hallen und über sein neues Programm, das die Besucher erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Comedian Özcan Cosar kommt am 3. August nach Dinslaken ins Burgtheater, Althoffstraße 4. Los geht es um 20 Uhr. Die neue Show des türkischstämmigen Multitalents aus Stuttgart – Cosar ist unter anderem bekannt für seine Teilnahme an der RTL-Tanz-Live-Show „Let’s Dance“ im Jahr 2019, für sein Podcast „Bratwurst und Baklava“ zusammen mit seinem Kollegen Bastian Bielendörfer beim Radiosender 1Live oder für seine eigene Late-Night-Show mit dem Titel „Die Cosar Show“, welche im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird – hat ein großes Ziel: die gesamte Menschheit zum Lachen bringen.

Worum geht es im bereits vierten Programm des Comedians? In der Geschichte haben Wissenschaftler und Forscher, die bahnbrechende Erfindungen und Entdeckungen gemacht haben, immer eine Gemeinsamkeit gehabt: Sie waren von Ihrer Idee besessen. Nur durch diesen Wahnsinn haben sie es geschafft, ihren Träumen treu zu bleiben und ihre Visionen zu verwirklichen.

Die Fragen sind: Wie schafft man es, alle Menschen zum Lachen zu bringen? Gibt es hierfür einen geheimen Code oder einen Mechanismus und wo findet man diesen? Gibt es geheime Bruderschaften und Institutionen oder staatliche Forschungen, die das Lachen der Menschen nutzen wollen? Letztendlich ist das Lachen eine natürliche Reaktion auf eine bestimmte Situation. Cosar begibt sich auf diese Expedition, um die Formel des Lachens zu finden. Doch die Geschichte des Lachens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit.

Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell permanent zupft.

Die letzten beiden Jahre haben der Veranstaltungsbranche ja schon sehr zugesetzt und auch Sie mussten die Tour mit ihrem aktuellen Programm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ lange unterbrechen. Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten, wenn Sie auf die Bühne gehen?

Cosar Auf die Leute. Der schönste Moment ist, wenn man das erste Mal auf die Bühne kommt. Und der zweitschönste Moment, wenn man wieder von der Bühne geht – mit dem Applaus des Publikums. Das ist unbeschreiblich. Wenn ich sehe, dass die vielen Menschen nur meinetwegen gekommen sind, das ist schon ein sehr schönes Gefühl.

Was liegt Ihnen da denn eher? Die großen Hallen oder lieber die kleinen intimeren Häuser?

Cosar Egal, ob ich jetzt bei der XXL-Comedy-Nacht vor 12.000 Zuschauern auftrete oder in einer Location mit 400 Personen im Publikum – die Freude ist immer die gleiche. Manchmal ist die Energie in den kleineren Locations sogar viel krasser, weil man einfach näher an den Leuten ist. Man kann besser interagieren, wenn man hört, was die Leute so reinrufen.

Worauf können sich denn die Zuschauer freuen, wenn Sie in Ihre Show kommen?

Cosar „Cosar Nostra“ ist eine Reise durch mein Leben. Ich versuche, die Zuschauer für zwei Stunden die Welt durch meine Augen sehen zu lassen. Und das versuche ich mit vollem Körpereinsatz, mit Wort, Witz und voller Energie. Es wird um meine Jugendzeit gehen, Clubgeschichten, etwa mein erstes Mal in der Disco, es geht um Beziehungen, es geht um meine Kindheit, es geht um Zusammenkünfte. Und natürlich geht es auch um kulturelle Unterschiede, die es hier und da gibt. Es sind unzählige Dinge. Ich bin kein Typ, der eine Show schreibt und sich immer auf ein oder zwei Themen festlegt. Ich hüpfe immer zwischen den Themen.

Sie haben schon so viele Jobs ausgeübt, unter anderem Tanzlehrer und Zahnarzthelfer. Haben die Erfahrungen, die Sie da gesammelt haben, auch einen Einfluss auf Ihre Bühnenprogramme?

Cosar Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und was mich interessiert hat. Ich war immer sehr neugierig. Wie funktioniert es dort, wie ist es, wenn man da arbeitet? Daher habe ich ungefähr zehn Berufe ausgeübt in meinem Leben. Natürlich prägt das. Genauso, wie ein Spaziergang mich für meine Comedy prägt. Das Ding ist: So wie das Glück, liegt auch ein Witz auf der Straße. Du musst ihn einfach nur sehen und aufheben.

Wie kam es denn, dass Sie letztendlich Comedian geworden sind?

Cosar Das war damals mehr durch Zufall. Aber es ist schon meine Berufung. Ich habe ja so viele Sachen gemacht, weil ich immer auf der Suche war nach etwas, was mich interessiert. Als Comedian fühle ich mich mega gut. Ich liebe es einfach, Menschen zum Lachen zu bringen.

(RP)