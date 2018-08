Dinslaken: In Museum und Stadtinformation kostenlos Trinkwasser zapfen

Dinslaken : Abfüllstationen für Leitungswasser

Leitungswasser ist Trinkwasser: „Refill Stationen“ signalisieren, wo Bürger ihre Wasserflaschen auffüllen können. Foto: dpa/Paul Zinken

Dinslaken Im Museum und in der Stadtinformation Dinslaken können Durstige kostenlos zapfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Dinslakener Leitungswasser auffüllen können Gäste ihre Wasserflasche ab sofort im Museum Voswinckelshof im Stadthistorischen Zentrum sowie in der Stadtinformation am Rittertor und das kostenlos. „In den vergangenen Tagen sind immer wieder Menschen zu uns gekommen und haben genau darum gebeten“, erklärt Museumspädagogin Cordula Hamelmann. Warum also nicht ganz offiziell das Museum zur Refill Station erklären, dachten sich Museumsteam und Agenda-Büro. Dabei war sofort auch Svenja Krämer von der städtischen Wirtschaftsförderung, die auch die Stadtinformation zur Refill Station erklärte.

Das Konzept von Refill ist simpel und wirkungsvoll. Öffentliche Einrichtungen, Geschäftsstellen oder Läden geben sich durch einen Aufkleber mit der Aufschrift „Refill Station“ zu erkennen. Hier kann man kostenlos seine Wasserflasche neu auffüllen. Refill steht für Umweltschutz und Müllvermeidung. Leitungswasser ist Trinkwasser, wird streng kontrolliert und kommt in Deutschland aus jedem Hahn.

Was im vergangenen Jahr in Hamburg angefangen hat und sich inzwischen über die ganze Republik erstreckt, soll auch in Dinslaken funktionieren. Hamelmann, Krämer und Rodemann rufen darum auch Geschäftsleute auf, sich online zu registrieren und den Aufkleber „Refill Station“ an der Tür oder im Schaufenster anzubringen.

„Natürlich kann man auch so in Geschäften fragen, ob man an den Wasserhahn darf“, ergänzt Lucie-Maria Rodemann aus dem Agenda-Büro. Als Refill Station zeige man jedoch, dass Gäste mit ihrer Wasserflasche willkommen sind: „Ich habe nicht das Gefühl, bitten zu müssen. Das ist der große Unterschied.“