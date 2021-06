Eröffnung im Dezember : In die Alte Apotheke in Dinslaken kommt wieder Leben

Antje Lissek ist die neue Mieterin von Peter (rechts) und Stefan Husmann. Die 60-jährige Gastronomin wird ab Dezember in den Räumen der Alten Apotheke ein Café-Bistro betreiben. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Antje Lissek aus Marienthal hat das frühere Weinlokal an der Duisburger Straße als Pächterin übernommen. Im Dezember will die 60-Jährige dort eröffnen. Was sie plant.