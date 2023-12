Winterliche Momentaufnahmen Dinslaken im Schnee

Es gibt wohl keinen Sänger, der so hingebungsvoll wie Bing Crosby „White Christmas“ gesungen hat. Doch der Traum von einer weißen Weihnacht wird dieses Jahr in unserer Region (wieder einmal) nicht in Erfüllung gehen. Die Wetterdienste sagen für die bevorstehenden Feiertage keinen Schneefall voraus. Dafür ist es einfach zu warm. Die Temperaturen sollen laut den Vorhersagen bei 6 bis 13 Grad liegen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist hoch, es muss also mit Regen gerechnet werden.