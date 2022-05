Auch die Halde in Lohberg steht wieder im Fokus : RVR erarbeitetet neues Haldenkonzept

Dinslaken/Essen Die Halde Lohberg Nord könnte in Zukunft für neue Nutzungen erschlossen werden. Der Regionalverband Rhein-Ruhr arbeitet derzeit an touristischen und energetischen Konzepten für die 58 Halden in der Region.

Zu den touristisch bedeutsamen Halden zählen neben der Halde Lohberg Nord die Halde Hoheward in Herten/Recklinghausen, Beckstraße/Tetraeder in Bottrop, Schurenbach in Essen, Großes Holz in Bergkamen, Rheinpreußen in Moers, Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn, Mottbruch in Gladbeck, Rungenberg in Gelsenkirchen, Humbert in Hamm, Haniel in Bottrop, Brinkfortsheide in Marl sowie Haus Aden 2 in Bergkamen. Die Halde Scholven in Gelsenkirchen bleibt dauerhaft nicht begehbar. Die Halde Kohlenhuck soll auf Wunsch der Stadt Moers eher zu einer Energiehalde ausgebaut werden.