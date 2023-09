Energiewende Dinslaken auf dem Weg zur Klimaneutralität

Die Energiewende verlangt Bürgern, Kommunen und auch den Versorgungsunternehmen viel ab. So muss die Stadt Dinslaken bis 2028 ihre kommunale Wärmeplanung vorlegen. Die Stadtwerke Dinslaken stehen vor großen Herausforderungen, denn sie müssen enorme Summen in den Netzausbau und in klimaschonende Energieerzeugungsanlagen investieren. Die Bürger sollen durch das am Freitag im Bundestag beschlossene Gebäudeenergiegesetz (auch Heizungsgesetz genannt) verpflichtet werden, sich von ihren alten Öl- und Gasheizungen zu verabschieden und auf umweltfreundliche Wärmepumpen, Fernwärme oder Holzpelletheizungen umzustellen.