Kostenpflichtiger Inhalt: Termin am 11. Oktober : Dinslaken hofft auf den Sonntagsverkauf

Trubel bei einem verkaufsoffenen Sonntag vergangener Jahre auf der Dinslakener Neustraße. Im Corona-Jahr gibt es solche Bilder nicht. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken/Voerde Am 11. Oktober soll es in Dinslaken einen verkaufsoffenen Sonntag geben, ganz ohne „Begleitprogramm“ durch Feierlichkeiten. Die Gewerkschaft Verdi zieht gegen solche Termine derzeit zu Felde – in vielen Städten mit Erfolg.