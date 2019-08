Crowdfunding-Projekt läuft : Hoffen und Bangen um Spendenaktion für Inkubator

Der Verein „Kind im Mittelpunkt“ (KIM) schwankt zwischen Hoffen und Bangen für sein Crowdfunding-Projekt für das St.-Vinzenz-Hospital. 10.000 Euro versucht der Verein durch viele kleine Einzelspenden für die Anschaffung eines speziellen Inkubators für zu früh geborene Babys zusammenzubringen.

KIM ist der Förderverein der Kinder- und Jugendmedizin im St.-Vinzenz-Hospital. Diese feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das Crowdfunding-Projekt läuft über die Volksbank Rhein-Lippe im Rahmen der Initiative „Viele schaffen mehr“. Es soll die Anschaffung eines neuen Transport-Inkubators ermöglichen. Darin können Frühgeborene oder kranke Neugeborene von einer Station zur nächsten oder in andere Kliniken gebracht werden. Das derzeit vorhandene Gerät ist rund 25 Jahre alt, die Technik entsprechend nicht auf der Höhe der Zeit. Die Neuanschaffung für rund 100.000 Euro könne das Krankenhaus aber nicht allein finanzieren, erklärt Kerstin Lammert. Also wollte der Förderverein die Hälfte der Summe, 50.000 Euro, durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und die Crowdfunding-Aktion zusammenbringen. „Es ist mit Abstand das teuerste Projekt, das KIM je finanziell unterstützt hat.“