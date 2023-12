Appell der Bürgermeisterin „Ich hoffe auf Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe“

Bereits in den vergangenen Tagen ist die Feuerwehr wegen vieler Wasserschäden ausgerückt. So drohte auf einem Hof in Hiesfeld Wasser in Stallungen und ins Wohnhaus zu geraten. Am Thomashof standen teilweise Garagen und ein Wirtschaftsraum 30 Zentimeter unter Wasser. Auch der Kindergarten Dickerstraße und die Hagenschule haben Wasserschäden in den Kellerräumen.