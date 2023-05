Innerstädtische Planungen Haus des Handwerks: Neubau mit begrüntem Dach

Das Bebauungsplanverfahren für die Entwicklung des Gebäudekomplexes an der Friedrich-Ebert-Straße, zu dem das leerstehende Haus des Handwerks gehört, geht in die nächste Phase. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange hat stattgefunden, ebenso die öffentliche Auslage der Planunterlagen. Eingebrachte Anregungen wurde aufgenommen und fließen in die Beratung der mit der Thematik befassten Ausschüsse und des Stadtrates ein.