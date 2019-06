Weniger Plastik kaufen : Händler zufrieden mit Einführung von Mehrwegdosen

In einem Supermarkt legt ein Mann einen Apfel in ein Mehrweg-Frischenetz, das immer wieder beim Einkauf von Obst und Gemüse benutzt werden kann (Symbolbild). Plastik zu vermeiden ist derzeit vielen Kunden wichtig. . Foto: dpa/Marcel Kusch

Friedrichsfeld Seit Monaten können Kunden bei Edeka in Friedrichsfeld eigene Behälter über die Fleisch- und Käse-Theke reichen, statt alles in Folien packen zu lassen. Die Bilanz: Es läuft tatsächlich gut. Der Händler denkt über nächste Schritte nach.

Dass sie Leberwurst am Stück, Käse in Scheiben oder Grillfleisch nicht mehr in Folie wickelt, sondern den Kunden direkt in die mitgebrachte Mehrwegdose legt – für Iris Bönneken, die bei Edeka in Friedrichsfeld hinter der Frische-Theke steht, ist das jetzt alltägliche Routine. Vor allem jüngere Kunden sind es, die ihre eigenen Verpackungen mitbringen. „Ein paar Ältere sind auch dabei, aber überwiegend sind es junge Leute“, erzählt sie. „Mal sind es am Tag vielleicht zwanzig“, mal etwas weniger, zum Wochenende hin tendenziell mehr. Negative Reaktionen gab und gibt es überhaupt nicht, sagt Bönneken: „Gar keine. Nicht eine.“