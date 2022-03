Verwaltungsvorlage der Stadt Dinslaken sorgte für „Irritationen“ : Realschule Hiesfeld mit vierter Umzugsalternative

Die Gustav-Heinemann-Realschule will zum Schuljahr 2022/23 vollständig zum Standort am Stadtbad ziehen. Foto: Martin Büttner/Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken Die Dinslakener Stadtverwaltung hat drei Vorschläge aufgelistet, wie die Problematik für Friedrich-Althoff-Schule, Gustav-Heinemann-Realschule und Grundschule Hühnerheide gelöst werden könnte.

„Große Irritationen“ hat die Stadtverwaltung mit ihrer Beschlussvorlage über die Auswirkungen der Verzögerung der Sanierung der Grundschule Hühnerheide bei der Gustav-Heinemann-Realschule (GHR) hervorgerufen. Denn sie ist davon ebenso betroffen wie die Grundschule selbst und die Friedrich-Althoff-Schule (FAS). Drei Varianten hatte die Verwaltung vorgelegt, wie das Problem angegangen werden könnte. Die GHR hat ihrerseits eine vierte Variante, die von ihr favorisiert wird, in die Diskussion eingebracht und appelliert an die Dinslakener Politik, ihre Vorschläge bei der anstehenden Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Der Vorschlag der GHR sieht Folgendes vor: Die Realschule zieht zum Schuljahr 2022/2023 vollständig vom angestammten Standort an der Kirchstraße in Hiesfeld zum Standort am Stadtbad. Die Friedrich-Althoff-Schule zieht komplett vom Standort am Stadtbad in das Gebäude der früheren Fröbelschule. Die Grundschule Hühnerheide zieht in den Sommerferien 2022 von ihrem aktuellen Standort an der Riemenschneiderstraße 12 bis zur Beendigung der Sanierungsmaßnahmen in das Gebäude Kirchstraße 50.

Wie Heike Tunda, Leiterin der Gustav-Heinemann-Realschule, im Namen des gesamten Kollegiums schreibt, könnten bei Alternative 4 die GHR und die auslaufende Friedrich-Althoff-Schule „wie geplant und vom Rat beschlossen ihre endgültig vorgesehenen Räumlichkeiten beziehen“. Der Schulbetrieb für über 700 Mädchen und Jungen könnte damit an beiden Schulen ohne größere Beeinträchtigungen nach den Sommerferien aufgenommen werden. Die Grundschule Hühnerheide, die ihre Gebäude wegen Verzögerungen bei den anstehenden Sanierungsarbeiten nicht beziehen kann, müsste in das Gebäude der ehemaligen Realschule ziehen. Dies hätte für die Grundschule allerdings zur Folge, dass diese am Ende des Schuljahres 2022/2023 noch einmal umziehen müsste. Die damit verbundenen Belastungen halten sich nach Ansicht der Realschule in Grenzen, auch wenn ein Umzug für jede Schule mit erhöhtem Arbeitsaufwand verbunden sei.

Die von der Realschule in die Diskussion gebracht Alternative 4 hat nach Überzeugung von Heike Tunda viele Vorteile. Zwei von drei betroffenen Schulen könnten ihre endgültigen Gebäude beziehen, die Grundschule Hühnerheide würde wieder näher an ihrem eigentlichen Gebäude sein, was für viele ihrer Schülerinnen und Schüler kürzere Schulwege bedeuten würde. Zudem wird angeführt, dass ein Großteil der Schülerschaft nicht mehr die stark befahrene Oberhausener Straße überqueren müsste. Der Schulweg würde sicherer. Das Gebäude der dann ehemaligen Realschule biete genügend Platz und Räume, um die Grundschule aufzunehmen. Klassen- und Fachräume seien dort in ausreichender Anzahl vorhanden. Lehrerzimmer und Verwaltungsräume böten mehr als ausreichend Platz für die Grundschule.

In ihrem Schreiben verweist Heike Tunda darauf, dass die Realschule mit weit über 600 Schülerinnen und Schülern seit einem Jahr an zwei Standorten sei. Die Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufen 5 bis 7 werden am Standort am Stadtbad unterrichtet, die Jahrgangsstufen 8 bis 10 am Standort Kirchstraße. Diese belastende Situation habe man hingenommen. „Ein zweites Jahr unter diesen Umständen wäre unverhältnismäßig“, stellt die Realschulleiterin fest.

Die vierte Alternative sei der Bürgermeisterin und weiteren Vertretern der Dinslakener Stadtverwaltung in einer Videokonferenz Mitte Februar vorgestellt worden, „und es ist bedauerlich, dass diese nicht als mögliche Alternative in die Beschlussvorlage mitaufgenommen wurde“, heißt es in dem Schreiben der Realschule weiter.