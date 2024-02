Arbeitsgruppe „Grundwasser“ Vollgelaufene Keller – diese E-Mail-Adresse sollte man kennen

Dinslaken · Anhaltende Regenfälle haben zur Jahreswende viele Keller in der Region geflutet – auch in Dinslaken. Schuld war Grundwasser, das in die Häuser drückte. In Dinslaken gibt es dazu jetzt eine eigene Arbeitsgruppe.

05.02.2024 , 11:45 Uhr

Anhaltende Regenfälle haben zur Jahreswende viele Keller in der Region geflutet Foto: RP/Silvia Decker