Bezirksregierung gibt grünes Licht : Schulen in Dinslaken dürfen Mehrklassen bilden

Auf diese Nachricht haben viele Eltern, Schülerinnen und Schüler in Dinslaken gewartet. Die Aufnahmebescheide hat die Stadt bereits verschickt.

Zum kommenden Schuljahr wird in Dinslaken an der Gustav-Heinemann-Realschule, am Theodor-Heus-Gymnasium sowie am Otto-Hahn-Gymnasium jeweils eine Mehrklasse gebildet. Einen entsprechenden Antrag der Stadt Dinslaken hat jetzt die Bezirksregierung genehmigt.